Batman'da firari hükümlü yakalandı
Batman'da hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Batman'da hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Örmegöze Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda hakkında "silahla yağma" suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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