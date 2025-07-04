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        Batman'da firari hükümlü yakalandı

        Batman'da hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 10:44 Güncelleme: 04.07.2025 - 10:44
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        Batman'da firari hükümlü yakalandı
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        Batman'da hakkında kesinleşmiş 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Örmegöze Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda hakkında "silahla yağma" suçundan 15 yıl 9 ay hapis cezası bulunan S.A. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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