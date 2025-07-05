Batman'da polise teslim olmamak için direnen zanlı ikna edilerek yakalandı
Batman'da polise teslim olmamakta direnen zanlı, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.
Batman'da polise teslim olmamakta direnen zanlı, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.
Gap Mahallesi'nde devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.İ'yi (34) takibe aldı.
Polisleri fark edip kaçmaya başlayan şüpheli, bir apartmana girerek yanında bulunan bıçağı boğazına dayadı.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışması sonucu bıçağı indiren H.İ. polise teslim oldu.
Bazı suçlardan hakkında arama kararı bulunduğu tespit edilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.