Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da polise teslim olmamak için direnen zanlı ikna edilerek yakalandı

        Batman'da polise teslim olmamakta direnen zanlı, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 00:59 Güncelleme: 05.07.2025 - 00:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da polise teslim olmamak için direnen zanlı ikna edilerek yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da polise teslim olmamakta direnen zanlı, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

        Gap Mahallesi'nde devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.İ'yi (34) takibe aldı.

        Polisleri fark edip kaçmaya başlayan şüpheli, bir apartmana girerek yanında bulunan bıçağı boğazına dayadı.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren ikna çalışması sonucu bıçağı indiren H.İ. polise teslim oldu.

        Bazı suçlardan hakkında arama kararı bulunduğu tespit edilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Bu kez Hatay yanıyor!
        Bu kez Hatay yanıyor!
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Lüks cipler kundaklandı
        Lüks cipler kundaklandı
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        İlk kez görüntülendiler
        İlk kez görüntülendiler
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Musk'tan siyasi parti kurmak için anket
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Fenerbahçe, Oosterwolde ile nikah tazeliyor!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Alevlerle mücadele eden orman işçilerinin talepleri neler?
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Kaza sonrası yardıma giden jandarmaya saldırdılar!
        Ayıp edildi
        Ayıp edildi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!

        Benzer Haberler

        Polisten kaçan şüpheli, boğazına bıçak dayayıp direndi; 1 saatte ikna edild...
        Polisten kaçan şüpheli, boğazına bıçak dayayıp direndi; 1 saatte ikna edild...
        Batmanlı kadınlar, çocuklarının eğitim gördüğü sıralarda okuma yazma öğreni...
        Batmanlı kadınlar, çocuklarının eğitim gördüğü sıralarda okuma yazma öğreni...
        Batman'da 145 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşendi
        Batman'da 145 bin 500 metrekare kilitli parke taşı döşendi
        Batman'da çimento yüklü tırda 27 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Batman'da çimento yüklü tırda 27 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da jandarmanın yaralı halde bulduğu şahin tedaviye alındı
        Batman'da jandarmanın yaralı halde bulduğu şahin tedaviye alındı