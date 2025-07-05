Batman'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bayındırlık Mahallesi 4749 Sokak'ta bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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