Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Yapılan aramalarda, 6,39 gram metamfetamin, 1,5 gram eroin, 8,34 gram sentetik kannobinoid, 2 uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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