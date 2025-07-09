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        Batmanlı girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste yıllık 600 ton kültür mantarı üretiyor

        İBRAHİM TOPRAK/ŞAHİN SEÇEN - Batmanlı girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste yıllık 600 ton kültür mantarı üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:50 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:50
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        Batmanlı girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste yıllık 600 ton kültür mantarı üretiyor
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        İBRAHİM TOPRAK/ŞAHİN SEÇEN - Batmanlı girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste yıllık 600 ton kültür mantarı üretiyor.

        Batman'da yaşayan Mehmet Emin Gördegir, 2004'te gittiği İstanbul'da kültür mantarı üretimi tesisinde çalıştı.

        Vatani görevini yerine getirdikten sonra memleketine dönen Gördegir, Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyünde iki odada kültür mantarı üretimine başladı.

        Devletten aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle 12 odalı bir tesis kuran Gördegir, üretimini artırarak yıllık 600 ton kültür mantarı yetiştiriyor.

        - Kültür mantarı üretimini gurbette öğrendi

        Mehmet Emin Gördegir, AA muhabirine, çiftçi bir ailenin çocuğu olduğunu, 2004'te İstanbul'a gittiğini, bir süre farklı işlerle uğraştıktan sonra kültür mantarı üretimi yapan bir işletmede çalıştığını söyledi.

        İşletmede kültür mantarı hakkında bilgi edindiğini dile getiren Gördegir, 2010 yılında memleketine döndüğünü, Batman'da mantar üretmeye karar verdiğini ve iki odalı küçük bir işletmede üretime başladığını belirtti.

        Devletten aldığı destekle işletmesini büyütüp üretimini artırdığını kaydeden Gördegir, şöyle konuştu:

        "2015 yılında devlet desteğine başvurdum ve yüzde 50 hibeyle köyümde bir işletme kurdum. 12 odalı bir işletme açtım. Bölgede belli bir noktaya geldik. Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Bitlis, Mardin, Şırnak gibi bölgedeki illere kültür mantarı gönderiyorum. Bölgedeki ulusal marketlerin hemen hemen hepsiyle, yerel ve bölgesel hallerle ve yerel marketlerle çalışıyorum."

        Gördegir, mantar üretimine eşiyle birlikte başladığını ve işlerin büyümesiyle birlikte 150 kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

        - Destek, daha modern, güçlü ve düzenli bir tesis kurulmasını sağladı

        Gördegir, şunları aktardı:

        "Kültür mantarının üretimi için ilk kurulum aşamaları pahalıdır. İlk kurulumun ardından atağa geçebilmek için destekler önemli. Yüzde 50 hibe desteği, daha modern, güçlü ve düzenli bir tesis kurulmasını sağladı. Şu anda sadece taze mantar üretimi yapıyoruz. Konserve ve salamura yaparak raf ömrü uzun ve ihracata yönelik ürünler de üretmek istiyorum."

        İşletmede çalışan kadınlardan Zeynep Kurt da sıcak bir çalışma ortamlarının olduğunu, tesiste çalışarak ailesine destekte bulunduğunu dile getirdi.

        Mizgin Gürtekin ise 4 aydır kültür mantarı üretiminde çalıştığını, kazandığı parayla aile ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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