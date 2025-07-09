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        Batman'da tekstil atıkları ekonomiye kazandırılıyor

        Batman Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tekstil atıklarının geri dönüşümüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:41 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:41
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        Batman'da tekstil atıkları ekonomiye kazandırılıyor
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        Batman Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında tekstil atıklarının geri dönüşümüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 150 noktaya bırakılan "Giysi ve Tekstil Atığı Toplama Kumbaraları" ile kullanılmayan giysi, ayakkabı, perde, havlu gibi birçok ürün toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

        İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje sayesinde hem çevre korunuyor hem de tekstil fabrikaları için ham madde elde ediliyor. Proje kapsamında, 2024 yılı ekim ayından itibaren kumbaralara bırakılan 130 bin 80 kilogram tekstil atığı geri dönüşüme dahil edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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