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        Batman'da derin dondurucuda 15 kilogram skunk ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, derin dondurucuda 15 kilogram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 12.07.2025 - 16:03
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        Batman'da derin dondurucuda 15 kilogram skunk ele geçirildi
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, derin dondurucuda 15 kilogram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Van'dan bir şüphelinin Batman'a uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi.

        Tespit edilen panelvanda yapılan aramada, derin dondurucu içinde üzerine işkembeler konulmuş halde 15 kilogram skunk maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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