Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bu kapsamda tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda 6 parça halinde 3 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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