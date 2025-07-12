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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 19:38 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:38
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        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda tespit edilen bir adrese düzenlenen operasyonda 6 parça halinde 3 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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