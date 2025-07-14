Hasankeyf İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökçe göreve başladı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Üsteğmen Gökçe Kaymakam Mehmet Ali İmrak'ı makamında ziyaret etti.

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