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        Batman Havalimanında turizm tanıtım çalışması

        Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla havalimanında görsel tanıtım çalışması yürütüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 15:56 Güncelleme: 16.07.2025 - 15:56
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        Batman Havalimanında turizm tanıtım çalışması
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        Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla havalimanında görsel tanıtım çalışması yürütüldü.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Havalimanı'nda gelen ve giden yolcu salonları ile VIP salonuna kentin öne çıkan turizm destinasyonlarını yansıtan görseller yerleştirildi.

        Antik yerleşimlerden tarihi manastırlara kadar pek çok değerin yer aldığı görsellerle ziyaretçilere şehrin turizm çeşitliliği sunulacak.

        Çalışma ile kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin şehirle ilgili ilk izlenimlerinin güçlendirilmesi ve Batman'ın marka değerinin artırılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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