Batman'da trafik güvenliği toplantısı yapıldı

Batman'da Vali Ekrem Canalp başkanlığında trafik kazalarının önlenmesine yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, 2025'in ilk 6 ayında kent genelinde meydana gelen 658 trafik kazası, denetim verileri ve alınacak önlemler ele alındı.

Emniyet ve jandarma ekiplerince 362 bin 388 araç denetlenirken, 48 milyon lirayı aşkın ceza kesildi ve 3 bin 577 araç trafikten men edildi.

Batman Belediyesi tarafından yürütülen yol, kavşak ve altyapı düzenlemeleri de toplantıda değerlendirildi.

Vali Canalp, kurye ve motosiklet denetimlerinin artırılması, tehlikeli sürüşlerin önlenmesi ve dron destekli uygulamaların yaygınlaştırılması talimatı verdi.

Toplantıda ayrıca "Batman Sürücü Akademisi Projesi" tanıtıldı.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü yetkilileri ile Batman Belediyesi yetkilileri katıldı.