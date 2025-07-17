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        Batman'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi düzenlendi

        Batman'da çocuk ve gençlerin uyuşturucudan korunması amacıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 16:19 Güncelleme: 17.07.2025 - 16:19
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        Batman'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi düzenlendi
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        Batman'da çocuk ve gençlerin uyuşturucudan korunması amacıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personeline yönelik yapıldı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli uzman polislerin verdiği eğitimde, annelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolü, aile içi iletişim, erken müdahale ve toplumsal iş birliği konularına dikkat çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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