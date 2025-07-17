Batman'da "En İyi Narkotik Polisi: Anne" eğitimi düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personeline yönelik yapıldı.

Batman'da çocuk ve gençlerin uyuşturucudan korunması amacıyla "En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi" kapsamında eğitim düzenlendi.

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