Batman'da inşası süren mescitin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Batman'da inşa halindeki mescitin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Batman'da inşa halindeki mescitin çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde inşası süren mescitin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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