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        Batman'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Batman'ın Sason ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 13:54 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:54
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        Batman'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
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        Batman'ın Sason ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada şüpheli bir araç durduruldu.

        Yapılan kontrolde araçta 7 Afganistan uyruklu kişi bulunduğu belirlendi, sürücü gözaltına alındı.

        Araç ile bir cep telefonuna el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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