Batman'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Batman'ın Sason ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Batman'ın Sason ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada şüpheli bir araç durduruldu.
Yapılan kontrolde araçta 7 Afganistan uyruklu kişi bulunduğu belirlendi, sürücü gözaltına alındı.
Araç ile bir cep telefonuna el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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