Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da jandarma personeli şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti

        Batman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:49 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da jandarma personeli şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamada, jandarma personelinin, vatan uğruna can veren şehitler ile kahraman gazilerin emanetlerine sahip çıkmaya devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Gönüllere dokunan ziyaretlerimizde sadece bir selam değil, yürekten bir vefa, içten bir dua ve samimi bir muhabbet götürüyoruz. Bir annenin gözyaşına ortak olmak, bir babanın omzuna güç olmak, bir evladın hatırasını yaşatmak bizim için bir görevden öte, bir onur meselesidir. Tüm şehitlere ve hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Jhon Duran ilk maçında parladı!
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Gayrimenkul sertifikasının detayları
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Rus yolcu uçağı düştü
        Rus yolcu uçağı düştü
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        Marina ücretinden kaçıyorlar
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        "Amerikan tarihinin en büyük siyasi skandallarından"
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Bu restoranda siparişiniz yanlış gelebilir
        Sigortada 'gömülü' gelişme
        Sigortada 'gömülü' gelişme

        Benzer Haberler

        Batman'da genç kızların kavgası kamerada
        Batman'da genç kızların kavgası kamerada
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Batman Belediyesi'nden ücretsiz fizyoterapi hizmeti
        Batman Belediyesi'nden ücretsiz fizyoterapi hizmeti
        Batman'da esnaflar bağımlılıkla mücadele ve "115 YEDAM Danışma Hattı" hakkı...
        Batman'da esnaflar bağımlılıkla mücadele ve "115 YEDAM Danışma Hattı" hakkı...
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Sason Kaymakamı Başar şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti
        Sason Kaymakamı Başar şehit yakınları ve gazileri ziyaret etti