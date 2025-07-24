Batman'da jandarma personeli şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma personelinin, vatan uğruna can veren şehitler ile kahraman gazilerin emanetlerine sahip çıkmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Gönüllere dokunan ziyaretlerimizde sadece bir selam değil, yürekten bir vefa, içten bir dua ve samimi bir muhabbet götürüyoruz. Bir annenin gözyaşına ortak olmak, bir babanın omzuna güç olmak, bir evladın hatırasını yaşatmak bizim için bir görevden öte, bir onur meselesidir. Tüm şehitlere ve hayatını kaybeden gazilere Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize ise şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.