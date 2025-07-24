Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Batman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 19:08 Güncelleme: 24.07.2025 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Turan Toy (32) yönetimindeki 43 ACY 807 plakalı hafif ticari araç, Hasankeyf kara yolu Oğuz mevkisindeki yol ayrımında refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Menfiat T. ve Vehta A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        Türkiye orman şehitlerini uğurladı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Tayland-Kamboçya çatışması sürüyor
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        6 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor

        Benzer Haberler

        Batman'da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
        Batman'da hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
        Batman'da jandarma personeli şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti
        Batman'da jandarma personeli şehit ve gazi yakınlarını ziyaret etti
        Batman'da genç kızların kavgası kamerada
        Batman'da genç kızların kavgası kamerada
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Batman Belediyesi'nden ücretsiz fizyoterapi hizmeti
        Batman Belediyesi'nden ücretsiz fizyoterapi hizmeti
        Batman'da esnaflar bağımlılıkla mücadele ve "115 YEDAM Danışma Hattı" hakkı...
        Batman'da esnaflar bağımlılıkla mücadele ve "115 YEDAM Danışma Hattı" hakkı...