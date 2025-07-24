Batman'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Batman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Batman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Turan Toy (32) yönetimindeki 43 ACY 807 plakalı hafif ticari araç, Hasankeyf kara yolu Oğuz mevkisindeki yol ayrımında refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Menfiat T. ve Vehta A. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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