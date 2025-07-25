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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:04 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:11
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        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 13 araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 2 bin 165 paket sigara ve 149 elektronik sigara ele geçirildi.

        Olaya ilişkin 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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