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        Batman'da semt pazarlarında gıda denetim yapıldı

        Batman Belediyesince semt pazarlarında gıda denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:40 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:40
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        Batman'da semt pazarlarında gıda denetim yapıldı
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        Batman Belediyesince semt pazarlarında gıda denetimi yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla Zabıta Müdürlüğünce kentin 18 farklı noktasında kurulan semt pazarlarında denetim gerçekleştirildi.

        Ekipler, Gap Mahallesi'nde kurulan semt pazarında gerçekleştirdiği denetimde, satışa sunulan ve sağlıksız olduğu tespit edilen 25 çuval patatese el koyarak imha etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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