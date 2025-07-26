Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı" yapıldı

        Batman'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:52 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da "AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programda konuşan AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Türkiye'nin son yıllarda uluslararası alanda etkin bir rol üstlendiğini belirterek, “Bu hafta yine Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında taraflar İstanbul'da bir araya geldi. Bu, Türkiye'nin artık küresel ölçekte söz sahibi olduğunu gösteriyor. Güçlü bir lideri olan, saygı duyulan bir ülkeyiz. 'Türkiye Yüzyılı'nın en önemli göstergesi de budur." dedi.

        AK Parti İl Başkan Vekili Mehmet Masum Özel de bir zamanlar terörün gölgesinde yaşayan Batman'ın bugün huzurun, kalkınmanın, üretimin ve kardeşliğin şehri olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin artık terörle değil kalkınma ile anılacağını ifade eden Özel, "Türkiye birlik ve beraberlikle yükselecek. Özellikle Batman gibi kadim şehirlerimiz, geçmişte acılarla sınansa da artık huzurun, kardeşliğin ve istikrarın merkezi olacak." diye konuştu.

        Toplantının ardından CHP'den AK Parti'ye katılan Hasankeyf Belediye Meclis üyeleri İlyas Saruhan, Şehmus Kartal ve Mehmet Zeki Aytimur'a rozetleri takıldı.

        Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, partinin ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        '3 ilimizde 4 yangında sorun kalmadı'
        '3 ilimizde 4 yangında sorun kalmadı'
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        "50 bin kişi rejimi devirmek istiyor"
        İstanbul metrosunda kavga
        İstanbul metrosunda kavga
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "3. Dünya Savaşı ihtimali artıyor"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        "Eylül ayındaki seçim zarar verecek!"
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları

        Benzer Haberler

        Batman'da örtü yangını; bin dönüm alan zarar gördü
        Batman'da örtü yangını; bin dönüm alan zarar gördü
        Batman'da sıcaktan bunalan vatandaşlara su ve limonata ikram edildi
        Batman'da sıcaktan bunalan vatandaşlara su ve limonata ikram edildi
        Elektrikli skuterinin bataryası elinde patladı; o anlar kamerada
        Elektrikli skuterinin bataryası elinde patladı; o anlar kamerada
        Sason Kaymakamı Furkan Başar'a muhtarlardan ziyaret
        Sason Kaymakamı Furkan Başar'a muhtarlardan ziyaret
        Sason'da yaz Kur'an kurslarına ziyaret
        Sason'da yaz Kur'an kurslarına ziyaret
        Batman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Batman'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı