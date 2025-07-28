Batman'da din görevlilerine "Sağlıklı Hayat Akademisi" eğitimi verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Müftülüğü iş birliğinde düzenlenen eğitim programı, Kozluk İlçe Müftülüğüne bağlı imam ve din görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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