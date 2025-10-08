Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikte yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacılık yöntemiyle uyuşturucu sattıkları tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 27,53 gram skunk, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.