Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Valilikte yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce torbacılık yöntemiyle uyuşturucu sattıkları tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

