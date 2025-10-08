Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da silahla yaralanan kişi hastanede öldü

        Batman'ın Kozluk ilçesinde silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 21:39 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:39
        Batman'da silahla yaralanan kişi hastanede öldü
        Batman'ın Kozluk ilçesinde silahla yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Sağlık Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Salih Işık, iki katlı evinin giriş katında bulunduğu sırada silah sesi duyuldu.

        Ses üzerine alt kata inen yakınları Işık'ı tabanca ile vurularak yaralanmış halde buldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Işık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğu iddia edilen Işık'ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Bu arada Işık'ın, Kozluk Belediye Başkanı Mehmet Veysi Işık'ın ağabeyi olduğu öğrenildi.

