        Batman Haberleri

        Batman'da çölyak hastası çocuklar için doğum günü kutlaması yapıldı

        Batman'da çölyak hastası 15 çocuk için doğum günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 09.10.2025 - 11:06
        Batman'da çölyak hastası çocuklar için doğum günü kutlaması yapıldı
        Batman'da çölyak hastası 15 çocuk için doğum günü etkinliği düzenlendi.

        Batman Belediyesi tarafından Glütensiz Kafe'de organize edilen etkinlikte, çocuklar için glütensiz pasta kesildi.

        Ailelerin de katıldığı kutlamada, çocuklara hediyeler verildi ve çeşitli oyunlar oynandı.

        Belediye Sosyal İşler Müdürü Hürriyet Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp himayelerinde gerçekleştiğini söyledi.

        Çölyak hastası çocukların doğum gününü kutlamayı geleneksel hale getirdiklerini belirten Bozkurt, "Kardeşlerimizi burada ağırladık, erişilemez dedikleri ürünlere erişilebilirliği sağladık. Bundan sonraki süreçlerde de devam edecek. Her ay, o ayda doğan çocuklarımızı burada ağırlayacağız." dedi.

        Bozkurt, 11 çeşitle üretime başladıkları Glütensiz Kafe'de şu an 26 çeşit ürünle hizmet verdiklerini kaydetti.

        

