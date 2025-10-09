Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık eğitimi verildi

        Batman'da trafik kazalarının önüne geçebilmek ve motosiklet sürücülerinde farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:02 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da trafik kazalarının önüne geçebilmek ve motosiklet sürücülerinde farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

        Sürücü Akademisi'nde gerçekleştirilen eğitime, 25 motokurye ve motosiklet sürücüsü katıldı.

        Programda verilen teorik eğitimlerin ardından motosiklet parkurunda pratik sürüş eğitimi gerçekleştirildi.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Başkomiser Ali Özkan, eğitimlerin İçişleri Bakanlığının Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde verildiğini söyledi.

        Kentte meydana gelen trafik kazalarının azaltılması amacıyla paket servis taşımacılığı yapan motokuryeler ve motosiklet sürücüleriyle bir araya geldiklerini aktaran Özkan, bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

        Batman Motosiklet Tutkunları Derneği Başkanı Bünyamin Cihan da olası motosiklet kazalarının önüne geçebilmek amacıyla toplandıklarını, Sürücü Akademisi'nde İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği eğitime katıldıklarını anlattı.

        Cihan, alınan teorik ve pratik eğitimle sürüş becerilerini daha ileri seviyeye taşıdıklarını belirtti.

        Motosiklet sürücüsü Remzi Örgen de kazalara karşı farkındalık eğitimi düzenlediği için İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya

        Benzer Haberler

        Batman'da çölyak hastası çocuklar için doğum günü kutlaması yapıldı
        Batman'da çölyak hastası çocuklar için doğum günü kutlaması yapıldı
        Batman'da belediye başkanının ağabeyi, evinde tabancayla vurulmuş halde bul...
        Batman'da belediye başkanının ağabeyi, evinde tabancayla vurulmuş halde bul...
        Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis, 8 kişi yaralandı
        Batman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i polis, 8 kişi yaralandı
        Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i polis, 8 yaralı
        Batman'da silahlı ve bıçaklı kavga: 1'i polis, 8 yaralı
        Kozluk'ta belediye başkanının ağabeyi, evinde tabancayla vurulmuş halde bul...
        Kozluk'ta belediye başkanının ağabeyi, evinde tabancayla vurulmuş halde bul...
        Batman'da silahla yaralanan kişi hastanede öldü
        Batman'da silahla yaralanan kişi hastanede öldü