Batman'da motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık eğitimi verildi

Motosiklet sürücüsü Remzi Örgen de kazalara karşı farkındalık eğitimi düzenlediği için İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Cihan, alınan teorik ve pratik eğitimle sürüş becerilerini daha ileri seviyeye taşıdıklarını belirtti.

Kentte meydana gelen trafik kazalarının azaltılması amacıyla paket servis taşımacılığı yapan motokuryeler ve motosiklet sürücüleriyle bir araya geldiklerini aktaran Özkan, bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Başkomiser Ali Özkan, eğitimlerin İçişleri Bakanlığının Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde verildiğini söyledi.

