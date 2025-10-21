Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Doğaseverler Zore Kanyonu'nda yürüyüş gerçekleştirdi

        Şanlıurfa'dan bir grup doğasever, Batman'ın Sason ile Diyarbakır'ın Kulp ilçeleri arasındaki Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 17:28 Güncelleme: 21.10.2025 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğaseverler Zore Kanyonu'nda yürüyüş gerçekleştirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şanlıurfa'dan bir grup doğasever, Batman'ın Sason ile Diyarbakır'ın Kulp ilçeleri arasındaki Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

        Şanlıurfa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü organizasyonuyla gelen 50 doğasever, kanyonda yaklaşık 12 kilometre yürüyüş yaptı.

        Kulüp yöneticilerinden Ayhan Taş, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, kanyonun bölgenin en dikkat çekici doğal güzelliklerden biri olduğunu vurguladı.

        Etkinlikle güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Taş, "Kanyonun doğal yapısı, bitki örtüsü ve havası harika. Burada yürüyüş yapmak bizim için çok değerli bir deneyim oldu. Bölgenin tanıtımı ve aynı zamanda korunması çok şey kazandırır." dedi.

        Etkinliğe katılan Sümeyye Karakaş da Şanlıurfa'dan kanyonun güzelliğini görmek için geldiklerini belirterek, "Herkes hayran kaldı. Gerçekten doğa harikası bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

        Karakaş, kanyonun turizme kazandırılması gerektiğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'tan Singo açıklaması!
        Okan Buruk'tan Singo açıklaması!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        Balıkesir'deki dehşette cinayet sayısı 3'e çıktı!
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Pisa Kulesi eğildi, ama neden yıkılmadı?
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Kadastro ekibi sınırı ölçecekti... Kanlı arazi!
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Japonya'da başladı tüm dünyaya yayılıyor
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hapse girdi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor

        Benzer Haberler

        Batman'da çiftçilere yüzde 75 hibeli mercimek tohumu dağıtıldı
        Batman'da çiftçilere yüzde 75 hibeli mercimek tohumu dağıtıldı
        Mereto Dağı'nda yolu yapım çalışması
        Mereto Dağı'nda yolu yapım çalışması
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 22 kişi hakkında işlem yapıldı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda 22 kişi hakkında işlem yapıldı
        Batman'da kural dışı egzoz kullanan 6 sürücüye 121 bin 43 lira ceza kesildi
        Batman'da kural dışı egzoz kullanan 6 sürücüye 121 bin 43 lira ceza kesildi
        Batman'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Batman'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın 2. etabına başlandı
        Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın 2. etabına başlandı