Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 17:11 Güncelleme: 25.10.2025 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, kent merkezinde 22 Ekim'de 5 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi, 5 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, tabanca, 24 parça halinde 67,25 gram bonzai, 2,02 gram metanfetamin ve 2,07 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Mert Günok'tan kaptanlık açıklaması!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Tenis oynarken omzu çıkan hasta, özel plakla ameliyat edildi
        Tenis oynarken omzu çıkan hasta, özel plakla ameliyat edildi
        Batman'da tarihi eser operasyonunda 802 sikke, 29 obje, 2 büst ve heykel el...
        Batman'da tarihi eser operasyonunda 802 sikke, 29 obje, 2 büst ve heykel el...
        Cipiyle 2 yayaya çarpan sürücü adli kontrolle serbest
        Cipiyle 2 yayaya çarpan sürücü adli kontrolle serbest
        Batman Hasankeyf'te okulların desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi
        Batman Hasankeyf'te okulların desteğiyle Gazze yararına kermes düzenlendi
        Tarihi Hasankeyf'te kano ve SUP etkinliği düzenlendi
        Tarihi Hasankeyf'te kano ve SUP etkinliği düzenlendi
        Batman'da 8. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı
        Batman'da 8. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı