        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da Cumhuriyet'in 102. yılında 102 öğrenci Hasankeyf ilçesini gezdi

        Batman Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında 102 öğrenciye yönelik tarihi Hasankeyf ilçesine gezi programı düzenlendi.

        Giriş: 28.10.2025 - 15:22 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:22
        Batman'da Cumhuriyet'in 102. yılında 102 öğrenci Hasankeyf ilçesini gezdi
        Batman Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında 102 öğrenciye yönelik tarihi Hasankeyf ilçesine gezi programı düzenlendi.

        Batman merkezde bulunan 7 okuldan 102 öğrenci "Cumhuriyet'in 102'nci yılında 102 gencimizle Hasankeyf'i geziyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi.

        Ellerinde bayraklarla ilçe merkezindeki Arkeopark'ta yürüyüş yapan öğrenciler ardından Hasankeyf Müzesi'ni gezdi. Zeynel Bey Türbesi ziyaretinin ardından tekne turuna katılan öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

        Cumhuriyet, bayrak ve tarih bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilere emniyet personeli eşlik etti.

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak da gerçekleştirilen piknikte, öğrencilerle sohbet etti.

        Kaymakam İmrak, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 102. yılı vesilesi ile Batman merkezde eğitim gören 102 lise öğrencisini Hasankeyf'te ağırladıklarını söyledi.

        İl Emniyet Müdürlüğünün organizasyonunda gerçekleştirilen programda 102 öğrencinin Hasankeyf'in tarihi dokusuyla buluşarak tekne turlarına katıldığını, Hasankeyf Müzesi'ni, Arkeopark ve kale bölgesini gezdiğini belirten İmrak, "Öğrencilerimizde var olan cumhuriyet aşkını bugün Hasankeyf’imizde unutulmaz bir ana dönüştürdük. Hiç kuşkusuz onlar için bugün çok güzel bir anı olarak kalacaktır ve kendilerine cumhuriyet aşkı, bayrak sevgisi bir kez daha aşılanacaktır." dedi.

        Etkinliğe katılan öğrencilerden Mustafa Ülker ise ilçenin tarihi mekanlarını gezdiklerini kaydetti.

        Ülker, "Kale bölgesini gezdik, mağaraları gördük, tekne turuna katıldık. Arkadaşlarımızla birlikte çok keyifli bir gün geçirdik. İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ederim." diye konuştu.

        Ali Fırat Kurtbaş da geziye katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

