Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da öğrenciler tekstil atölyesinde el becerilerini geliştirip tecrübe kazanıyor

        Batman Üniversitesi'nde bulunan tekstil atölyesinde eğitim alan öğrenciler, teorik eğitimlerin yanında pratik yaparak iş hayatına hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 13:15 Güncelleme: 31.10.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da öğrenciler tekstil atölyesinde el becerilerini geliştirip tecrübe kazanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Batman Üniversitesi'nde bulunan tekstil atölyesinde eğitim alan öğrenciler, teorik eğitimlerin yanında pratik yaparak iş hayatına hazırlanıyor.

        Merkez kampüste 3 yıl önce kurulan tekstil atölyesinde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Teknolojisi Programı öğrencileri aldıkları eğitimlerle el becerilerini geliştiriyor.

        Atölyede uzman akademisyenler eşliğinde ölçü alma, kumaş kesimi, dikiş makinesi kullanımı gibi konularda eğitim alan öğrenciler, kıyafet dikerek pratik yapma imkanı buluyor.

        Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Teknolojisi Programı Giyim Üretim Atölyesinin, 6 Şubat depremlerinin ardından açıldığını, depremin hemen ardından bölgenin giysi ihtiyacını karşılamak için çalıştığını söyledi.

        Atölyede Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Giyim Teknolojisi Programı öğrencilerinin eğitim aldığını belirten Demir, "Atölyemizde 3 yılda 150 öğrencimiz teorik ve pratik eğitim aldı. Bu süre zarfında dikilen yaklaşık 5 bin parça kıyafet de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı." diye konuştu.

        Atölyede eğitim alana öğrencilerin iş hayatına hazırlandığını ifade eden Demir, üniversite olarak bu çalışmaları yürütmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

        Demir, "Öğrencilerimiz dikiş ve tekstil sürecinin tüm aşamalarında uygulamalı eğitim alıyor, mezun olduklarında da sektöre nitelikli eleman olarak katılıyorlar." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Üçüncü duruşmada 4.gün
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Batman'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Batman'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Sanal atölyelerde CNC makinesi kullanımı ve kaynakçılık eğitimi alıyorlar
        Sanal atölyelerde CNC makinesi kullanımı ve kaynakçılık eğitimi alıyorlar
        Batman'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Batman'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Hasankeyf'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Hasankeyf'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Batman'da öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi
        Batman'da öğrencilere sıfır atık eğitimi verildi
        Hasankeyf'te öğrenciler Cumhuriyet'in 102. yılında tarihi yapılarda bayrak...
        Hasankeyf'te öğrenciler Cumhuriyet'in 102. yılında tarihi yapılarda bayrak...