        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da kaçak et kesimi yapan bir işletme mühürlendi

        Batman'da kaçak et kesimi yaptığı belirlenen bir işletme, belediye ekiplerince mühürlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:53
        Batman'da kaçak et kesimi yapan bir işletme mühürlendi
        Batman'da kaçak et kesimi yaptığı belirlenen bir işletme, belediye ekiplerince mühürlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığını tehdit eden kaçak et kesimlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Gap Mahallesi Av. Sedat Özevin Caddesi'nde bir iş yerinde yapılan denetimde, kaçak et kesimi yapıldığı tespit edildi.

        Belediye ekiplerince mühürlenen iş yerine 42 bin 76 lira idari para cezası uygulandı.

        Ele geçirilen etler imha edilmek üzere toplatıldı.

        Açıklamada, halk sağlığını tehlikeye atan kaçak kesimlere karşı denetimlerin aralıksız süreceği belirtilerek, vatandaşlardan benzer durumları ALO 153 veya 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirmeleri istendi.

