Batman'da kaçak et kesimi yapan bir işletme mühürlendi

Belediye ekiplerince mühürlenen iş yerine 42 bin 76 lira idari para cezası uygulandı.

Gap Mahallesi Av. Sedat Özevin Caddesi'nde bir iş yerinde yapılan denetimde, kaçak et kesimi yapıldığı tespit edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığını tehdit eden kaçak et kesimlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Batman'da kaçak et kesimi yaptığı belirlenen bir işletme, belediye ekiplerince mühürlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.