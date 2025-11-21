Batman'da amatör spor kulüplerine malzeme desteği yapıldı

Batman Belediyesi, amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla amatör liglerde mücadele eden 55 kulüpte yer alan 1071 sporcuya çeşitli spor malzemeleri teslim edildi.

Batman Belediyesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen dağıtım töreninde Canalp, sporcular ve kulüp yöneticileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Son3 yılda valilik himayesinde belediye, İl Özel İdaresi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle amatör spor kulüplerine 23 milyon 225 bin liralık ayni ve nakdi yardım sağlandı.