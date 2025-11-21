Batman'da gümrük kaçağı 25 cep telefonu ele geçirildi

Ekiplerce otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 1100 paket sigara, 140 elektronik sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrol noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.