        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da gümrük kaçağı 25 cep telefonu ele geçirildi

        Batman'da gümrük kaçağı 1100 paket sigara, 140 elektronik sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 12:12 Güncelleme: 21.11.2025 - 12:12
        Batman'da gümrük kaçağı 25 cep telefonu ele geçirildi
        Batman'da gümrük kaçağı 1100 paket sigara, 140 elektronik sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrol noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu.

        Ekiplerce otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 1100 paket sigara, 140 elektronik sigara ve 25 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

