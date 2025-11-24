Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "Malabadi Köprüsü Parkı ve Seyir Terası" hizmete açıldı

        –Batman'da "Malabadi Köprüsü Parkı ve Seyir Terası" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Giriş: 24.11.2025 - 15:58 Güncelleme: 24.11.2025 - 16:01
        Batman'da "Malabadi Köprüsü Parkı ve Seyir Terası" hizmete açıldı
        –Batman'da "Malabadi Köprüsü Parkı ve Seyir Terası" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Vali Ekrem Canalp, düzenlenen açılış töreninde, kentin turizm master planı doğrultusunda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, turizmin Batman genelinde yayılacağını söyledi.

        Kozluk ilçesinde açılacak termal otel, Sason'da kurulacak kayak tesisi, Meryem Ana Kilisesi ve Beşiri’deki Mor Kiryakus Manastırı gibi yatırımlarla ilin turizm potansiyelinin artacağına dikkat çeken Canalp, "Bu yıl hedefimiz 500 bin turistti. Yıl bitmeden bu rakamın çok üzerine çıktık. Gelecek yıl hedefimiz 1 milyon turist. Batman'ı turizmde önde gelen şehirlerden biri haline getireceğiz." dedi.

        Canalp, turizmde konaklama kapasitesinin önemine de değindi.

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu de Malabadi Köprüsü Parkı ve Seyir Terası'yla şehre önemli bir sosyal alanın kazandırıldığını belirtti.

