        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki kişi ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yolu kardan kapanan Kayıklı köyünde rahatsızlanan Abdurrahman Mamiş (80), ekiplerin çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:22 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:22
        Batman'da köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki kişi ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı
        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yolu kardan kapanan Kayıklı köyünde rahatsızlanan Abdurrahman Mamiş (80), ekiplerin çalışmalarıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kayıklı köyünde dün akşam rahatsızlanan Mamiş için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan Mamiş için İlçe Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti.

        Ekiplerin çalışmasıyla saat 01.00 sıralarında yaklaşık 55 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

        Mamiş, sağlık ekiplerine güvenli şekilde teslim edilerek, hastaneye kaldırıldı.

        Açıklamada, "Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğu bu süreçte emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, hemşehrimize acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

