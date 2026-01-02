Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da yolda kalan araç sürücülerine yiyecek ikram edildi

        Batman'ın Gercüş ilçesinde kardan dolayı yolda kalan araç sürücülerine yiyecek ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 14:09 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:15
        Batman'da yolda kalan araç sürücülerine yiyecek ikram edildi
        Batman'ın Gercüş ilçesinde kardan dolayı yolda kalan araç sürücülerine yiyecek ikram edildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı sonrası yol açma çalışmalarını bekleyen araç sürücülerine kaymakamlık tarafından yiyecek ikramında bulunulduğu belirtildi.

        Açıklamada, devletin tüm imkanlarıyla her koşulda vatandaşın yanında olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

