        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da öğrencilere YEDAM tanıtıldı

        Batman'da öğrencilere Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:14 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:17
        Batman'da öğrencilere YEDAM tanıtıldı
        Batman'da öğrencilere Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) anlatıldı.

        Yeşilay Batman Şubesi ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü işbirliğinde bağımlılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Sivil Toplum Merkezinde düzenlenen programda 100 öğrenciye Yeşilay ve YEDAM hakkında bilgi verildi.

        Etkinlikte öğrencilerle söyleşi yapılarak bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturuldu.

