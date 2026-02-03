Sason'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Batman'ın Sason ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için İlçe Özel İdare ekipleri tarafından yemleme çalışması gerçekleştirildi. Sason Özel İdare Müdürü İsmail Demir, zorlu kış şartlarında kuşların ve yabani hayvanların aç kalmaması için dağlık kesimlerde yemleme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

