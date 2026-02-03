Habertürk
        Batman'da 7 okul servisi sürücüsüne ceza

        Batman'da okul servislerine yönelik denetimlerde 7 sürücüye toplam 35 bin 639 lira ceza kesildi.

        Giriş: 03.02.2026 - 12:47 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:50
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde servis araçları kontrol edildi, kurallara uymayan 7 sürücüye işlem yapılarak 35 bin 639 lira para cezası uygulandı.

