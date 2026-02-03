Batman'da 7 okul servisi sürücüsüne ceza

Batman'da okul servislerine yönelik denetimlerde 7 sürücüye toplam 35 bin 639 lira ceza kesildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde servis araçları kontrol edildi, kurallara uymayan 7 sürücüye işlem yapılarak 35 bin 639 lira para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.