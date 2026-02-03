Batman'da firari hükümlü yakalandı

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda hakkında "başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz olarak kullanmak" ve "bina İçinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 13 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. yakalandı. Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

