Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Batman Haberleri

        Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 03.02.2026 - 11:44 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:44
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, torbacılık yöntemiyle uyuşturucu satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, torbacılık yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 815 lira ele geçirildi.


        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

