        Batman Haberleri

        Batman'da gümrük kaçağı 5 bin 728 paket sigara ele geçirildi

        Batman'ın Gercüş ilçesinde 5 bin 728 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Giriş: 11.02.2026 - 16:07 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:11
        Batman'da gümrük kaçağı 5 bin 728 paket sigara ele geçirildi
        Batman'ın Gercüş ilçesinde 5 bin 728 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama noktasında durdurulan 11 araçta arama yapıldı.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 5 bin 728 paket sigara, 500 puro ve 16 elektronik sigara ele geçirildi, 11 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Açıklamada, halkının huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

