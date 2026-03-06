Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Haberleri

        Batman'da üniversite öğrencileri "Kampüs İftarları" programında buluştu

        Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 22:57 Güncelleme:
        Batman'da üniversite öğrencileri "Kampüs İftarları" programında buluştu

        Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

        Petrolkent Gençlik Merkezi'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        400 üniversite öğrencisinin katıldığı programda ilahiler seslendirildi.

        Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, gençlerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, gençler arasındaki birliği, beraberliği ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

