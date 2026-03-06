Batman'da üniversite öğrencileri "Kampüs İftarları" programında buluştu

Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde üniversite öğrencilerinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi. Petrolkent Gençlik Merkezi'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 400 üniversite öğrencisinin katıldığı programda ilahiler seslendirildi. Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, gençlerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, gençler arasındaki birliği, beraberliği ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

