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Eski Hasankeyf’in 42 yıllık elektrik serüveni sona erdi

İHA

Ilısu Barajı'nın göl suları altında kalmaya başlayan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi tamamen boşaldı. İlçe sakinlerinin kendileri için oluşturulan yeni yerleşim alanına taşınmasının ardından, Dicle Elektrik sular altında kalacak olan Eski Hasankeyf'e enerji taşıyan iletim hatları ve direklerini topladı. 1978 yılında elektrikle tanışan antik kentin 42 yıl süren enerji serüveni de böylece sona ermiş oldu.

Eski Hasankeyf’in 42 yıllık elektrik serüveni sona erdi

Ilısu Barajı’nın göl suları altında kalmaya başlayan Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesi tamamen boşaldı. İlçe sakinlerinin kendileri için oluşturulan yeni yerleşim alanına taşınmasının ardından, Dicle Elektrik sular altında kalacak olan Eski Hasankeyf’e enerji taşıyan iletim hatları ve direklerini topladı. 1978 yılında elektrikle tanışan antik kentin 42 yıl süren enerji serüveni de böylece sona ermiş oldu.
Yapımı tamamlanan Ilısu Barajı’nda su tutulmasına başlanınca oluşan gölün suları, antik kent olarak da bilinen Hasankeyf’i de yutmaya başladı. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan ilçede yaşayan halk için ise yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. Yeni Hasankeyf denilen yerleşim bölgesinde modern bir enerji altyapısı kuran Dicle Elektrik, boşaltılan eski yerleşim bölgesine enerji akışını keserek, buradaki şebekeyi topladı. Dicle Elektrik, eski Hasankeyf'te yaşamaya devam eden az sayıdaki vatandaşın mağdur olmaması için bir süredir ilçenin bu kısmına enerji vermeye devam ediyordu. Ancak bu ailelerin de eski Hasankeyf’ten ayrılmalarının ardından ilçeye verilen elektrik enerjisi tamamen kesildi. Ardından Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Batman İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, enerji nakil hatları ve direklerini toplamaya başladı. Yapılan yoğun çalışma sonunda eski Hasankeyf’teki enerji şebekesi tamamen kaldırıldı ve eski yerleşim bölgesinin 42 yıl süren elektrik serüveni de sona ermiş oldu.

Yenisi kurulunca eskisi toplandı
Eski Hasankeyf’te enerji şebekesinin toplanması ile ilgili bilgi veren Dicle Elektrik yetkilileri, çalışmalar boyunca vatandaşların mağduriyet yaşamamasına çok dikkat edildiğini belirtti. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, ilk başta kademeli ilerleyen süreç, baraj gölü sularının yağışların da etkisiyle hızla yükselmeye başlaması ve ilçeye ulaşımı sağlayan ana köprünün kısa süre içerisinde su altında kalacağının anlaşılmasıyla hızlandırıldı. İlçe sakinlerinin eski ilçeyi terk etmesi için tanınan sürenin sona ermesinin ardından şebeke tamamen toplandı.
Dicle Elektrik, Hasankeyf halkının bundan böyle yaşamını sürdüreceği yeni yerleşim alanında 10 megavolt amper gücünde modern bir şebeke kurdu. İletim hatlarının tamamının yer altından geçtiği yeni şebeke 19 kabin tipi trafodan oluşuyor. Cadde ve sokak aydınlatmalarının da en iyi şekilde yapıldığı yeni yerleşim bölgesindeki 900 aboneye Dicle Elektrik tarafından kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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