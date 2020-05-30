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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman'da uyuşturucu ele geçirildi

İHA

Batman'da düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 507 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonlarda 6 kilo 507 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent genelinde yaptığı çalışmalarda toplam ağırlığı 6 kilo 35 gram olan poşetler içerisinde 116 paket halinde satışa hazır kubar esrar ile 472 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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