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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, İpek Er'in ailesine taziye ziyareti 

DHA

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den, İpek Er'in ailesine taziye ziyareti 


Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Muhterem İnce, Batman'ın Beşiri ilçesinde cinsel saldırı mektubu bıraktıktan sonra intihar eden İpek Er'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Beşiri ilçesinde yaşayan İpek Er (18), 16 Temmuz günü, Siirt'te görev yapan uzman çavuş Musa Orhan'ın cinsel saldırısına uğradığını anlattığı mektup bırakarak, tabancayla intihar girişiminde bulundu. Batman Bölge Hastanesi´ne kaldırılan İpek Er, 34 gün tedavi gördüğü hastanede,18 Ağustos günü yaşamını yitirdi. İpek Er'in ölümünün ardından cinsel saldırı iddiasıyla 19 Ağustos günü gözaltına alınıp, mahkemece tutuklanan Musa Orhan, 26 Ağustos'ta tahliye edildi.
Dün çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Batman'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İpek Er'in ailesinin yaşadığı Beşiri ilçesine bağlı Kurukavak köyüne gelerek, aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu. Beraberindeki Batman Valisi Hulusi, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ve Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı ile birlikte Er ailesini ziyaret eden İnce, devlet olarak ailenin yanında olduklarını, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, Musa Orhan'ın hem idari hem de adli olarak hakettiği cezayı alması için çalışacaklarını ifade etti. 
İnce, ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başsağlığı mesajını da iletti. DHA-Genel Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ
2020-08-28 12:12:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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