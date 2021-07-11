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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da 'danuk festivali' renkli görüntülere sahne oldu

İHA

Batman’da 'danuk festivali' renkli görüntülere sahne oldu

Özel bir mağazanın açılışında bir araya gelen esnaf, Batman Meydan Mahallesi Şemsiyeli Sokağı'nda Danuk Şenliği düzenleyerek bir ilki gerçekleştirdi.
Mezopotamya kültürünün en eski geleneklerinden biri olan pişirilmiş buğday olarak bilinen danuk yemeği bir ayakkabı mağazası açılışında müşterilere ikram edildi. Batmanlı iş adamı ve aynı zamanda Hasankeyf Derneği Başkanı olan Hasan Tunç Mezopotamya tarihinden gelen bu eski kültürü yaşatmak adına Batman halkına müzik eşliğinde yaklaşık olarak 500 kilo pişirilmiş danuk dağıttı. Müzikle başlayan festival renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar pişirilmiş danuk yiyip eğlenirken büyükler de müzikle beraber halay çekti. Meydan Mahallesi Hasankeyf Şemsiyeli Sokak Derneği Başkanı Hasan Tunç, danukun bir yemekten çok bir kültür olduğunu belirterek, “Sokaktaki esnaflarla bir açılışta, etkinlikte beraber olduk. Bizim daha 1, 2 tonluk danuk festivalimiz olacaktı. Bu pandemiden dolayı yapamadık. Bu arkadaşlarımızla açılış münasebetiyle gerçekleştirdik. Bizim çok büyük bir projemiz olacak. Bizim kendi, Şemsiyeli Sokak olarak buraya bizim büyük bir etkinliğimiz olacak ve Guinness rekorlar kitabına girecek bir şekilde biz bu sokağı canlandıracağız. Biz bugün Laura spor ailesi ve Hasankeyf Şemsiyeli Sokak dernek ailesi olarak bir araya geldik. Tüm sokak esnaflarımızı danukta buluşturduk. Bu bizim bir geleneğimizdir. Bu geleneğimizi de yaşatmak istedik. Bu sokağı yapan ve Şemsiyeli Sokak haline getiren ve geçenlerde bir hafta önce misafiri olduğumuz Ertuğ Şevket Aksoy’a buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizim burayla ilgili projelerimiz olacak. Batman bizi beklesin. Bugün yaklaşık 500 kiloya yakın danuk dağıttık. Yarın da devam edebilir bu eğer talep olursa. Basındaki arkadaşlarla bir açılış yaptık. Kendi aramızda bir açılış yaptık. Evet, buğday pişirdik. Yaklaşık 500 kilo buğdayı odun ateşinde pişirdik. Ve burada tüm meydan mahallesinde buradan geçen tüm Batman halkına ikram ettik. Biz Hasankeyf Şemsiyeli Sokak olarak Batman’da ilkleri Batman’a yaşatacağız. Biz Batman’a hizmet yapmak istiyoruz dernek olarak. Arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Bu danuk festivalini ilk Batman’da sokakta müzikle beraber halkımıza verdik“ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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