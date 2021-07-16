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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asırlardır kayalardan elde ettikleri tuzla geçimlerini sağlıyorlar

İHA

Asırlardır kayalardan elde ettikleri tuzla geçimlerini sağlıyorlar

Batman’da 400’den fazla aile, asırlardır kayalardan akan tuzlu suyu hazırladıkları kuyularda güneşin altında buharlaştırarak elde etikleri kaya tuzuyla geçimlerini sağlıyor.
Özelikle Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı köylerde hazırlanan biriktirme havuzlarında suyun buharlaşmasıyla elde edilen kaya tuzu, köylüler tarafından kimi zaman yol kenarında kimi zaman da çevre il ve ilçelere satılıyor. Doğal ortamda kimyasal kullanılmadan üretilen kaya tuzu, başta salamura ürünleri, kavurma, peynir, zeytin, mantar hastalıkların giderilmesi ve turşu yapımında kullanılıyor. Atalarından kalan tuz üretimini sürdürdüklerini belirten Kozluk ilçesine bağlı Derince köyünde tuz üreterek geçimini sağlayan vatandaşlardan Nihat Yüksel, kayalardan ürettikleri tuzu, yol kenarında kurdukları tezgahlarda satarak geçimini sağladıklarını belirtti. Yüksel, “Burada ürettiğimiz tuz kaya tuzudur. Kaya tuzu üretimi dedelerimiz zamanında da üretiliyordu, biz de halen bu mesleği sürdürmekteyiz. Dedelerimizden, babalarımızdan tuz üretimini devraldık. Tuzumuz kuyulardan yaklaşık 1 kilometre uzakta çıkıyor. Gelen suyu dere kenarında havuzlarda topluyoruz. Bu tuzun sağlığa iyi geldiğini biliyoruz. Ayakta oluşan mantarların giderilmesinde, guatr rahatsızlığı, ayaklarda oluşan varislerin giderilmesinde ve özelikle yemeklerde kullanılıyor. Turşuda, salçada, peynirde, zeytinde kullanıyoruz. Çobanlar hayvanlarına veriyor, toprak evlerde çatlamanın önlenmesinde toprağın damlama yapmaması için damlarda kullanılıyor. Karayolları da tuzunu gelip bizden alıyor. Doğu ve güneydoğudaki herkesin tuzu buradan karşılanıyor. Kozluk halkının bir bölümü geçimini bu tuzdan sağlıyor. Tuz üretimi bu civarda yaklaşık 400 aileyi geçindiriyor. Yılda yaklaşık 100 bin ton tuz üretimi sağlıyoruz. Buradan Mardin, Şırnak, Van, Muş, Iğdır, Hakkari, Ağrı’ya Bitlis'e, Diyarbakır'a, Kulp’a, Bingöl'e ve Batman il merkezi ile ilçelerine götürüp biz satışını yapıyoruz. Siirt ve çevresinde götürüp çobanlara satıyoruz. Yol kenarında satışlarımız var. Buradan geçen herkese burada tuz satışı yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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