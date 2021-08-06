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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gercüş’te et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı

İHA

Gercüş’te et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı

Batman’ın Gercüş ilçesinde et yiyen 20 santimetre uzunluğundaki dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı.
Gercüş’e bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde bağ ve bahçe bakımı yapan çiftçi Süleyman Öner ve Tahsin Kaya, nane sularken nanenin içinde dev çekirgeyi fark etti. Çekirgenin çok büyük olduğunu kaydeden Kaya, "Geçtiğimiz yıl da aynı büyüklükte çekirge görmüştük. O zaman da şaşırmıştık, şimdi de çok çok şaşırdık, çünkü etçil bir çekirgedir. Bunların zararlı olmadığını öğrendik, bu nedenle içimiz rahat" dedi.
Çiftçilerden Süleyman Öner ise "Haberlerde ilk duyduğumuzda inanmamıştık dev çekirgelerin et yediğini. Bizde de bugün et vardı ve eti dev çekirgeye uzatınca hemen yemeye başladı ve şaştık kaldık. Arkadaşımla etçil olduğunu gözlerimizle görünce anladık. Bunlara kimse zarar vermesin çiftçi kardeşlerimizin ve herkesin inanması için videoya çektik. Çiftçi kardeşlerimize buradan sesleniyorum bu dev çekirgeler bahçelere ziyan vermez bunlar etçildir.
Bağ ve bahçe işlerinde çalışan çiftçilerden Tahsin Kaya ise "Her gün biz bahçe işlerinde çalışmak için buraya gelip gündelik işlerimizi yapıyoruz. Burada nane domates biber sulamasını yaparken böyle arada sırada çapa yaparken baktık dev bir çekirge gördük televizyonlarda ve internette bunların etçil olduğunu az çok biliyorduk. Biz zannediyorduk ki bu dev çekirgeler yeşillikle besleniyor. Ama televizyon ve internetten bunların etçil olduğunu öğrenince biz de merak oldu. Bizde burada mangal yakmıştık ve eti verelim arkadaşımla birlikte bakalım yiyecek mi dedik ve eti verdik baktık eti yedi şaşırdık kaldık" diye konuştu.

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