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Batman'da 250 dönüm ağaçlık alan yandı

DHA

Batman'da 250 dönüm ağaçlık alan yandı


Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),(DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünde çıkan yangında 250 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. Jandarmanın inceleme başlattığı yangını söndürmek isterken dumandan etkilenerek bayılan bir kişi tedaviye alındı.
Güzelöz köyünde, sabah saatlerinde üzüm bağı ve meyve ağaçlarının da bulunduğu bölgede yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ilk önce köylüler, daha sonra da gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına aldı. Yangında üzüm bağı, badem ve incir ağaçlarının bulunduğu 250 dönümlük alan yandı. Yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.
BAYGIN BULUNDU
Güzelöz köyünde söndürme çalışmasına destek veren ve ateşin ortasında kalarak dumandan etkilenen köylülerden Mehmet Doğan (63), bölge halkı tarafından baygın halde bulundu. Yangın bölgesine çağırılan ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),(DHA)-
2021-10-12 11:32:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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