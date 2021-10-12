Batman'da 250 dönüm ağaçlık alan yandı

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Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),(DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Güzelöz köyünde çıkan yangında 250 dönüm ağaçlık alan zarar gördü. Jandarmanın inceleme başlattığı yangını söndürmek isterken dumandan etkilenerek bayılan bir kişi tedaviye alındı.

Güzelöz köyünde, sabah saatlerinde üzüm bağı ve meyve ağaçlarının da bulunduğu bölgede yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, ilk önce köylüler, daha sonra da gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına aldı. Yangında üzüm bağı, badem ve incir ağaçlarının bulunduğu 250 dönümlük alan yandı. Yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

BAYGIN BULUNDU

Güzelöz köyünde söndürme çalışmasına destek veren ve ateşin ortasında kalarak dumandan etkilenen köylülerden Mehmet Doğan (63), bölge halkı tarafından baygın halde bulundu. Yangın bölgesine çağırılan ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER/ GERCÜŞ (Batman),(DHA)-

2021-10-12 11:32:09



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