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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da anaokul öğrencileri velileri ile oyuncak tasarladı

İHA

Batman Kültür Anaokulunda her öğrenci eğitici, eğlendirici, geleneksel oyuncaklarını 'çocuğunuz ile ilk projenizi oluşturun' sloganıyla çocuklar aileleriyle birlikte oyuncaklarını kendi tasarladı. Proje, okul bahçesinde düzenlenen sergi ile velilere ve öğrencilerin gösterimine sunuldu.

Batman’da anaokul öğrencileri velileri ile oyuncak tasarladı

Batman Kültür Anaokulunda her öğrenci eğitici, eğlendirici, geleneksel oyuncaklarını ‘çocuğunuz ile ilk projenizi oluşturun’ sloganıyla çocuklar aileleriyle birlikte oyuncaklarını kendi tasarladı. Proje, okul bahçesinde düzenlenen sergi ile velilere ve öğrencilerin gösterimine sunuldu.
Serginin açılışında bulunan Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul öncesi eğitim biriminden sorumlu Şube Müdürü Murat Yağmur ve Ömer Toprak, öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerin hazırlamış oldukları oyuncakların tasarlama ve gerçekleştirme aşamaları hakkında bilgi verdi.
Sergi açılışında kısa bir değerlendirmede bulunan Yağmur, “Çocukların küçük yaşlarda bu tarz projelere yönlendirilmesi ve haz almaları aynı zamanda çocukların ebeveynlerle de kaliteli bir zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla velilerle birlikte okul olarak böyle bir proje oluşturarak değerli velilerimizin gösterimine sunduk. Bu çalışmaların uygulanmasında ve hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sunan tüm velilerimize, öğretmenlerimize ve değerli misafirlerimize teşekkür ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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