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        Haberler Yaşam Batman İlçeleri: Batman İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

        Batman ilçeleri: Batman ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç?

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Batman ilimiz zengin bir tarihi geçmişe sahiptir. Batman tarihi itibarıyla yeni bir şehir olmasına karşın yerleşim alanında kurulan şehirlerin tarihi Sümerlere kadar uzanmaktadır. Batman ilçeleri: Batman ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2024 - 14:55 Güncelleme: 30.01.2024 - 14:55
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        Batman İlçeleri
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        Turizm değeri oldukça yüksek olan şehir, Türkiye’nin 72. şehridir. Eski mitler ve Herodot tarihinde Batman ilinin tarihi hakkında detaylı bilgilere yer verilmektedir. Şehir; kuzeyde Muş, batıda Diyarbakır, doğuda Bitlis ve Siirt, güneyde Mardin illeri ile komşudur. Batman ilçeleri nelerdir? Batman’ın ilçeleri tam listesi nedir? Batman merkez ilçeleri hangi ilçelerden oluşur? Batman ilçeler haritası hangi ilçeleri kapsar? İşte, merak edilen detaylar.

        Batman İlçeleri

        Tarım ve sanayi şehirleri arasında yer alan Batman, gerek yeraltı kaynakları gerekse tarihi yapılarıyla ön plana çıkmaktadır. Hasankeyf antik kenti, üç bini aşkın mağarası, Orta Çağ’dan kalma tarihi köprüsü, Eski Çarşı ve tarihsel anıtlarıyla sizi adeta zamanda bir yolculuğa çıkarmaktadır. Şehrin tarihi Sümerlilere dayanmaktadır. İluh Tepesi'nin bulunduğu alanda bir Sümer şehir yerleşiminin bulunduğu ancak bataklık bir arazi üzerine kurulu olduğundan şehrin zaman içerisinde yeraltına göçtüğü düşünülmektedir. İluh Tepesi olarak adlandırılan arazinin yapay bir tepe olduğu kanıtlanmıştır. Bu nedenle, Batman'ın adını "batmak" teriminden almış olabileceği düşünülmektedir. Batman iline bağlı 6 ilçe bulunmaktadır. İşte, Batman ilçeleri:

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        • Batman (İl Merkezi)
        • Beşiri
        • Gercüş
        • Hasankeyf
        • Kozluk
        • Sason

        Batman'ın İlçeleri

        Batman ilçeleri ve merkezi her geçen gün büyümeye devam ederek gelişimini sürdürürken nüfus miktarında da her sene artışlar meydana gelmektedir. Özellikle son yıllarda şehre yapılan yatırımlar ve sanayinin gelişmesiyle şehir hızlı bir değişimle karşı karşıya kalmıştır. İnşaat sektörünün gelişmesi Batman ilinin gelişimine güç katmıştır. Sanayi hızı ülkemizdeki il sıralamasında 15. olmuştur. Hizmet sektöründe büyük başarılar elde eden ilimizde 1940 yılında petrol bulunmuş ve bu petrolün bulunmasıyla Batman civarından yöreye akın edilmiştir. İlin güncel nüfusu 634.491 olarak açıklanmıştır. Bu nüfusun %85,3'ü şehirlerde yaşamaktadır. İlin yüzölçümü 4.477 km2'dir. İlde km2'ye 142 kişi düşmektedir. Batman ilinin 6 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk ve Sason.

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        Batman Merkez İlçeleri

        Batman, köklü tarihi ve yöresel lezzetleriyle adından söz ettiren bir şehirdir. Dicle’nin can verdiği topraklara yayılan şehir, medeniyetin beşiği olarak kabul edilen ve Bereketli Hilal olarak da adlandırılan bölgenin ortasında konumlanmıştır. Şehrin yer aldığı bölge tarihsel olarak Mezopotamya, Suriye ve Anadolu kültürlerinin kesiştiği önemli kavşaktır. Şehirde çok sayıda anıt, buluntu ve ören yerinin olması bölgenin tarih boyunca önemli miktarda beşeri faaliyetlere maruz kaldığının göstergesidir. Önemli uygarlıkların vakti zamanında burada bulunması kültürel gelişmişliğin en önemli göstergesidir. Hurriler, Mitaniler, Asurlar, İskitler, Medler, Lidyalılar, Persler, Makedonlar, Partlar, Armenia Krallığı, Roma, Sasani ve Bizans egemenliği bölgede egemenliklerini sürdürmüşlerdir. 1085’te Büyük Selçuklu akınları sonucunda ise bölgede Türk hâkimiyeti başlamıştır. Batman ilinin 6 ilçesi bulunmasına karşılık Merkez olarak isimlendirilen bir merkez ilçesi yer almaktadır. Nüfusun büyük bir kısmı merkez ilçede yaşamaktadır. Şehrin nüfus yoğunluğunun en az olduğu ilçe ise Hasankeyf ilçesidir. Ancak Hasankeyf tarihi yerlerden biri olduğu için özellikle turizm dönemlerinde hareketlilik gösterebiliyor.

        Batman İlçeler Haritası

        Batman’ın ilçeleri hakkında detaylı bilgiye harita yardımıyla ulaşım sağlayabilir; ilçelerin konumları ve büyüklükleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Batman’ın ilçeleri harita üzerinde şu şekilde gösterilmiştir:

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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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